BOSTON (WHDH) - Friday, Feb. 20, 1:05 p.m. vs. Northeastern
Saturday, Feb. 21, 1:05 p.m. @ Twins
Sunday, Feb. 22, 1:05 p.m. vs. Blue Jays
Tuesday, Feb. 24, 1:05 p.m. vs. Pirates
Wednesday, Feb. 25, 1:05 p.m. @ Twins
Friday, Feb. 27, 1:05 p.m. @ Braves
Saturday, Feb. 28, 1:05 p.m. vs. Twins – WATCH ON 7
Sunday, March 1, 1:05 p.m. vs. Orioles
Monday, March 2, 1:07 p.m. @ Blue Jays
Tuesday, March 3, 6:05 p.m. vs. Puerto Rico
Saturday, March 7, 1:05 p.m. vs. Rays – WATCH ON 7
Sunday, March 8, 1:05 p.m. @ Pirates
Thursday, March 12, 1:05 p.m. @ Twins
Saturday, March 14, 1:00 p.m. Futures at Fenway South – WATCH ON 7
Saturday, March 14, 6:05 p.m. @ Braves
Sunday, March 15, 1:05 p.m. vs. Twins
Monday, March 16, 6:05 p.m. @ Orioles
Tuesday, March 17, 1:05 p.m. vs. Braves
Wednesday, March 18, 1:05 p.m. @ Yankees
Friday, March 20, 1:05 p.m. @ Rays
Saturday, March 21, 1:05 p.m. vs. Braves – WATCH ON 7
Sunday, March 22, 1:05 p.m. @ Pirates
Monday, March 23, 1:05 p.m. vs. Twins
Tuesday, March 24, 1:05 p.m. @ Twins
(Copyright (c) 2025 Sunbeam Television. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)