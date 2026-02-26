BOSTON (WHDH) - Friday, Feb. 20, 1:05 p.m. vs. Northeastern

Saturday, Feb. 21, 1:05 p.m. @ Twins

Sunday, Feb. 22, 1:05 p.m. vs. Blue Jays

Tuesday, Feb. 24, 1:05 p.m. vs. Pirates

Wednesday, Feb. 25, 1:05 p.m. @ Twins

Friday, Feb. 27, 1:05 p.m. @ Braves

Saturday, Feb. 28, 1:05 p.m. vs. Twins – WATCH ON 7

Sunday, March 1, 1:05 p.m. vs. Orioles

Monday, March 2, 1:07 p.m. @ Blue Jays

Tuesday, March 3, 6:05 p.m. vs. Puerto Rico

Saturday, March 7, 1:05 p.m. vs. Rays – WATCH ON 7 

Sunday, March 8, 1:05 p.m. @ Pirates

Thursday, March 12, 1:05 p.m. @ Twins

Saturday, March 14, 1:00 p.m. Futures at Fenway South – WATCH ON 7

Saturday, March 14, 6:05 p.m. @ Braves

Sunday, March 15, 1:05 p.m. vs. Twins

Monday, March 16, 6:05 p.m. @ Orioles

Tuesday, March 17, 1:05 p.m. vs. Braves

Wednesday, March 18, 1:05 p.m. @ Yankees

Friday, March 20, 1:05 p.m. @ Rays

Saturday, March 21, 1:05 p.m. vs. Braves – WATCH ON 7

Sunday, March 22, 1:05 p.m. @ Pirates

Monday, March 23, 1:05 p.m. vs. Twins

Tuesday, March 24, 1:05 p.m. @ Twins

