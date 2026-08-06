BOSTON (WHDH) - An arrest was made in connection with a deadly shooting in Dorchester in July.

Dominique Jeanty, 32, of Dorchester, was arrested Wednesday. He was charged with murder, discharging a firearm within 500 feet of a dwelling, carrying a loaded firearm without a license, and carrying a firearm without a license.

The charges stem from an incident on July 15 when a 29-year-old man was shot and killed on York Street.

(Copyright (c) 2026 Sunbeam Television. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

Join our Newsletter for the latest news right to your inbox