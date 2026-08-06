BOSTON (WHDH) - An arrest was made in connection with a deadly shooting in Dorchester in July.
Dominique Jeanty, 32, of Dorchester, was arrested Wednesday. He was charged with murder, discharging a firearm within 500 feet of a dwelling, carrying a loaded firearm without a license, and carrying a firearm without a license.
The charges stem from an incident on July 15 when a 29-year-old man was shot and killed on York Street.
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